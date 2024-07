6 Hunderte Besucher kamen, um die Vorführungen des „Circus Paletti“ zu bestaunen. Foto: Decoux

Der Ettenheimer Zirkus feiert eine Woche lang sein 35-jähriges Bestehen. Am Samstag war der Auftakt.









Die Artisten des „Circus Paletti“ feiern bis kommenden Samstag in der Opern-Air-Manege am Sportplatz in Altdorf ihr 35-jähriges Bestehen. 22 akrobatische und tänzerische Darbietungen bieten die Hobby-Artisten auf Schwebebalken, Hochseil, Einrad, am Trapezrad, am Vertikaltuch oder auf dem Trampolin und versetzen mit doppelten Saltos, gewagter Kraft und Eleganz die Besucher ins Staunen.