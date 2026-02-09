„Waggis Air“ in Hausen: Hausen wird zur Gugge-Hochburg

Zur „Waggis Air“-Premiere der „Sädeli Waggis“ vor einem Jahr traten bereits acht Guggemusiken an – bei der diesjährigen Ausgabe war die Zahl mit vierzehn Akteuren erneut geklettert.
Dabei waren all jene Cliquen und Guggen, die sich sozusagen als Zaungäste auf dem Hausener Festplatz einfanden, gar nicht mitgerechnet. Beispielsweise die schwarzbefrackten „Rhyfelder Wildsäu“ oder auch Schopfheims „D’Namelose“. Fast hätte sie niemand erkannt in ihrem neuen Häs, das mit changierendem Grau punktet und die bisherigen Farben alt aussehen lässt.