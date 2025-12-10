Wagenbauer in Hardt: Thomas Storz hört nach neun Jahren an der Spitze auf

Bei den Wagenbauern Hardt hat sich einiges getan: Thomas Storz hat seinen Posten als Vorsitzender nach neun Jahren abgegeben.
Eigentlich wollte er bereits ein Jahr früher – zum 20-jährigen Bestehen – den Schlussstrich ziehen. Für ein weiteres Jahr ließ er sich aber nochmals breitschlagen. Die Wagenbauer sind sehr gut aufgestellt und können mit Optimismus nach vorne blicken. Beim Bau der überdimensionalen Wagen ziehen alle Mitglieder Jahr für Jahr an einem Strang. „Kritisch war vor allem der Umzug in der engen Fußgängerzone von Schramberg“, erinnert sich Thomas Storz.