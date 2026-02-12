Wagenbau und Materiallager: Narren können Kulturfabrik weiter halten
Der Mietvertrag zwischen Narrenzunft und Stadt Schopfheim für die Kulturfabrik wird weitere fünf Jahre verlängert. Wagenbau und Lagerstätte sind damit vorerst gesichert.

Eine gute Nachricht verkündete Bürgermeister Dirk Harscher den Narren am Donnerstagmorgen bei der Verleihung des Dilldapp-Ordens: Der Mietvertrag zwischen Narrenzunft und Stadt für die städtische Kulturfabrik wird auf weitere fünf Jahre verlängert. Bereits beim Zunftabend hatte Oberzunftmeister Frank Pfeiffer angedeutet, dass der Domizil für die Narren weiter gesichert sei – Anlass für Bürgermeister Harscher, das Thema aufzugreifen und Mietvertrags-Vollzug zu vermelden.

 

Das Gebäude – beziehungsweise die zugehörige Halle – dient den Narren seit mehr als 20 Jahren als Lager für ihr Umzugs- und Festmaterial und als Wagenbau-Schopf. In den vergangene Jahren hatten die Narren zeitweilig gefürchtet , dass die Stadt das Areal mitsamt Gebäuden verkaufen könnte. „Ein Abriss der Kulturfabrik [ist] mittel- bis langfristig in Betracht zu ziehen“, hieß beispielsweise im Jahr 2023 von Seite der Stadt. Auch hatte die Bürgerinitiative Hebelschule im Zuge des damaligen Bürgerentscheids den Verkauf als möglichen Beitrag zur Gegenfinanzierung eines Umbaus der Hebelschule in die Diskussion eingebracht.

 