Wagenbau und Materiallager: Narren können Kulturfabrik weiter halten

Der Mietvertrag zwischen Narrenzunft und Stadt Schopfheim für die Kulturfabrik wird weitere fünf Jahre verlängert. Wagenbau und Lagerstätte sind damit vorerst gesichert.
Eine gute Nachricht verkündete Bürgermeister Dirk Harscher den Narren am Donnerstagmorgen bei der Verleihung des Dilldapp-Ordens: Der Mietvertrag zwischen Narrenzunft und Stadt für die städtische Kulturfabrik wird auf weitere fünf Jahre verlängert. Bereits beim Zunftabend hatte Oberzunftmeister Frank Pfeiffer angedeutet, dass der Domizil für die Narren weiter gesichert sei – Anlass für Bürgermeister Harscher, das Thema aufzugreifen und Mietvertrags-Vollzug zu vermelden.