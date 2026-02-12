Wagenbau und Materiallager: Narren können Kulturfabrik weiter halten

Das Gebäude – beziehungsweise die zugehörige Halle – dient den Narren seit mehr als 20 Jahren als Lager für ihr Umzugs- und Festmaterial und als Wagenbau-Schopf. In den vergangene Jahren hatten die Narren zeitweilig gefürchtet , dass die Stadt das Areal mitsamt Gebäuden verkaufen könnte. „Ein Abriss der Kulturfabrik [ist] mittel- bis langfristig in Betracht zu ziehen“, hieß beispielsweise im Jahr 2023 von Seite der Stadt. Auch hatte die Bürgerinitiative Hebelschule im Zuge des damaligen Bürgerentscheids den Verkauf als möglichen Beitrag zur Gegenfinanzierung eines Umbaus der Hebelschule in die Diskussion eingebracht.