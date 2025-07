Wagen für Friesenheimer Naturkita: Deshalb gibt es auch Kritik an der Kostenübernahme durch die Gemeinde

1 Der neue Bauwagen für die Naturkita steht schon an seinem Platz. Foto: Bohnert-Seidel Eine dritte Gruppe im „Füchslebau“ soll noch in diesem Jahr an den Start gehen. Die Gemeinde Friesenheim übernimmt die kompletten Kosten für den neuen Bauwagen.







In den Bauwagen an der Sternenberghalle kommt bald sehr viel Leben. Dass der Naturkindergarten in Friesenheim so guten Anklang findet, hätten die Gemeinderäte vor ein paar Jahren wohl kaum gedacht. Ihre Kinder von Naturpädagogen betreut zu wissen ist bei vielen Friesenheimer Eltern beliebt. Aus diesem Grund hat der freie Träger „Vielfalt für Kinder“ eine dritte Gruppe mit 20 Kinder ab dem dritten Lebensjahr ins Leben gerufen.