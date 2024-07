Waffensichtung: Aufruhr am Tennenbronner Freibad

1 Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen in die Affentälestraße nach Tennenbronn aus. Foto: Fritsche

Eine angespannte Einsatzlage herrschte am Freitagmittag vor. Vier Polizeiwagen rückten in die Affentälestraße nach Tennenbronn aus.









Eine verdächtige Wahrnehmung eines Passanten sorgte am Freitag, 12. Juli, gegen 12.33 Uhr für einen Einsatz der Polizei in der Affentälestraße in der Umgebung des Tennenbronner Freibads. Das teilte die Pressestelle in Konstanz mit. Laut Informationen von vor Ort war eine Person mit einer Waffe gesichtet worden. Dementsprechend rückten acht Einsatzkräfte aus. Vor Ort hätten diese aber nichts feststellen können und seien deshalb wieder abgerückt.