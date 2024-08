Waffenschmiede: Rheinmetalls Auftragsbücher sind prall gefüllt

2 Mitarbeiter bei Rheinmetall arbeiten an einer Kanone für den Kampfpanzer Leopard 2A4. (Archivbild) Foto: Philipp Schulze/dpa

Rheinmetall stellt Panzer, Artillerie, Munition und Flugabwehr her - Militärgüter, die in der Ukraine dringend gebraucht werden. Und in anderen Staaten, die sich von Russland bedroht sehen.









Düsseldorf - Als Folge des Ukraine-Kriegs sind die Auftragsbücher des Rüstungskonzerns Rheinmetall so voll wie noch nie. Wie Deutschlands größte Waffenschmiede in Düsseldorf mitteilt, belief sich der sogenannte Backlog Ende Juni auf 48,6 Milliarden Euro und damit 62 Prozent höher als ein Jahr zuvor (30 Milliarden Euro). Beim Backlog geht es um den Auftragsbestand, um erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen und um andere Kundenvereinbarungen. Die Zentrale des Konzerns liegt in der NRW-Landeshauptstadt, das größte Werk steht im niedersächsischen Unterlüß.