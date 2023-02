1 Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann hat in Ergenzingen über den Ukraine-Krieg gesprochen. Foto: Meinert

Rottenburg-Ergenzingen - "Ein Jahr Krieg in der Ukraine – Friedensverhandlungen nicht in Sicht", heißt das Thema, das derzeit Millionen von Deutschen und Europäern bewegt. Gastredner ist der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann.

Um das Fazit gleich vorwegzunehmen: Auch Rosemann ist für Waffenlieferungen an die Ukraine, mahnt aber – ganz die Linie von Bundeskanzler Scholz – zur Besonnenheit, gerade beim Thema Waffen. Sein etwas legerer Schlüsselsatz dazu: "Puma und Leopard sind keine Kuscheltiere."

Rosemann schlägt den großen Bogen, er verweist auf eine Tatsache, die in den aktuellen Debatten mitunter beinahe vergessen wird: Auch in anderen Regionen der Welt gibt es gegenwärtig oder gab es noch kürzlich Kriege, in denen Menschen starben: Man denke nur an Syrien, an das Grauen im Jemen, in Mali. "Die Welt ist aus den Fugen geraten", so sein Credo – nicht nur in der Ukraine.

Weltordnung verändert

Doch das Besondere am russischen Überfall auf den kleinen Nachbarn, so Rosemann: "Dieser Krieg verändert die Weltordnung fundamental." Und mit Blick auf Russland: "Dass eine Großmacht mitten in Europa Grenzen verändern will, das ist neu seit dem Zweiten Weltkrieg."

Ohne Wenn und Aber räumt auch Rosemann ein, dass er nicht voraussagen könne, wie es in dem Konflikt weitergehe, wie die Ukraine etwa in einem halben Jahr oder in einem Jahr aussieht.

Putins Pläne sind ein Geheimnis

Was sind die tatsächlichen Kriegsziele des russischen Präsidenten Putin, enden seine Kriegsziele tatsächlich in der Ukraine? "Keiner weiß, wo es enden wird." Putins Ziel sei es, den Machtbereich der alten Sowjetunion wiederherzustellen, zumindest teilweise.

Dies allerdings habe schwerwiegende Folge für "unsere eigene Sicherheitslage". Denn man dürfe nicht aus dem Auge verlieren: Kiew liegt lediglich zwei Flugstunden von Stuttgart entfernt.

Deutliche Selbstkritik

Zugleich wirft der Redner einen Blick zurück auf die Russlandpolitik der Bundesregierung in den vergangenen Jahrzehnten – mit einem deutlichen Schuss Selbstkritik auch an seiner eigenen Partei. Das jahrzehntelange Credo der Russlandpolitik habe sich im Rückblick als falsch erwiesen.

"Wandel durch Handel – in Russland hat das nicht funktioniert." Zeitweise habe man in Berlin die enormen Gas- und Energielieferungen aus Russland als "friedenstabilisierend" angesehen – und dabei die Energieabhängigkeit Deutschlands sehenden Auges in Kauf genommen.

"Wir haben Russland falsch eingeschätzt"

Für Rosemann keine Frage: "Wir haben Russlands Verlässlichkeit als Handelspartner falsch eingeschätzt." Schlimmer noch: Deutschland, die EU und der Westen hätten auch unzureichend auf die Aggressionen Russlands in den vergangenen Jahrzehnten reagiert, etwa in Tschetschenien und in Syrien.

Rosemann bekennt sich ohne Wenn und Aber zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Mit Blick auf die jüngste Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg meint er, beim Thema Krieg und Waffenlieferungen hätten die Deutschen "keine Erfahrung", so Rosemann.

"Die deutsche Öffentlichkeit wirkt in dieser Hinsicht wie ein kleines Kind." Letztendlich werde dieser Krieg aber nicht nur auf militärischer Ebene entschieden. "Am Ende braucht man eine Friedenslösung."