Andreas Schnautz wird ab 1. Oktober neuer Chief Financial Officer (CFO) und ist künftig somit für das kaufmännische Ressort zuständig. Er folgt auf Björn Krönert, der zum 30. September das Unternehmen nach fünf Jahren erfolgreicher Tätigkeit im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird, berichtet Heckler & Koch in einer Pressemitteilung.

Neues Vorstandsmitglied aus den eigenen Reihen

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Oktober hat der Aufsichtsrat zugleich Marco Geißinger zum neuen Vorstandsmitglied der H&K AG bestellt. In einem neu geschaffenen Vorstandsressort wird Geißinger als Chief Sales Officer (CSO) den Vertrieb von Produkten und Services verantworten. Er stammt aus den eigenen Reihen des Unternehmens.

Rainer Runte, Vorsitzender des Aufsichtsrates der H&K AG, äußert sich positiv zur Neuaufstellung. Mit Schnautz habe man eine fachlich sehr kompetente und erfahrene Persönlichkeit gewonnen, die auch über hervorragende Kenntnisse im Bereich der Defence Industrie verfüge, so Runte.

„Richtige Antwort auf gestiegene Anforderungen“

Mit Geißinger, der zuletzt Vertriebschef war, steige zudem ein langjähriger Manager von Heckler & Koch in den Vorstand auf. „Damit wird deutlich, dass das Unternehmen für Spitzenjobs einen hervorragenden Fundus an qualifizierten Talenten im eigenen Hause hat“, wird Runte weiter in der Mitteilung zitiert. Die Neuaufstellung des Vorstands sei „die richtige Antwort auf die gestiegenen Anforderungen durch die Zeitenwende“, so der Aufsichtsratsvorsitzende.

Marco Geißinger steigt in den Vorstand auf und wird CSO. Foto: Julia Döhler

Blick nach vorne gerichtet

Jens Bodo Koch wird in den kommenden Jahren als Vorstandsvorsitzender (CEO) die strategische Entwicklung der H&K AG in den Blick nehmen und auch die Small Arms Group, das US-Geschäft des Unternehmens, weiterentwickeln. Koch sieht den Vorstand durch die Neuaufstellung nachhaltig gestärkt. Nach der Restrukturierung und Konsolidierung der vergangenen Jahre könne sich das Unternehmen nun ganz auf die Zukunft fokussieren und den Wachstums- und Innovationskurs weiter fortsetzen, so Koch in der Mitteilung.