Waffenhersteller in Oberndorf: Heckler und Koch auf Einkaufstour

Nach der Ankündigung massiver Investitionen übernimmt der Rüstungskonzern ein etabliertes Unternehmen der Hochpräzisionfertigung – direkt am Hauptsitz in Oberndorf.
Heckler & Koch baut seine industriellen Kapazitäten am Standort Oberndorf weiter aus und übernimmt zum 1. Mai 2026 die Oberndorfer Präzisions-Werk GmbH (OPW). Mit dem Erwerb sichere sich das Unternehmen zusätzliche Fertigungskapazitäten sowie strategisch wichtige Kompetenzen in der Hochpräzisionsfertigung, teilt der Waffenhersteller mit.