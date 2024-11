Mit der Übernahme eines Oberndorfer Unternehmens investiert der Waffenhersteller in den Ausbau seiner Fertigungs-Expertise und integriert einen strategisch wichtigen Lieferanten.

Die unter dem Dach der H&K AG neu gegründete H&K Sustainable Technologies übernimmt den Oberndorfer Spezialisten für Galvanik und Oberflächenbehandlung Chrom-Müller, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Übernahme ist der erste Schritt in eine diversifizierte Zukunft von Heckler & Koch, heißt es. Die H&K Sustainable Technologies werde künftig Wachstum durch strategische Zukäufe von Firmen und Know-How generieren. Den Schwerpunkt werden dabei zivile Technologien bilden.

Position ausbauen

Mit der Übernahme von Chrom-Müller könne Heckler & Koch seine Position als Produzent von Handfeuerwaffen mit den weltweit höchsten Qualitätsstandards weiter ausbauen.

Oberflächenveredelung sei eine Schlüsselfähigkeit bei der Rohrfertigung. Durch die erfolgreiche Übernahme gelinge es Heckler & Koch, einen strategisch wichtigen Lieferanten zu integrieren und seine einzigartige Fertigungs-Expertise weiter auszubauen.

Lieferketten stabilisieren

Dazu erklären die Geschäftsführer der H&K Sustainable Technologies, Andreas Schnautz und Marco Geißinger: „Wir heißen unsere neuen Kollegen herzlich willkommen in der H&K-Familie. Die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft zwischen beiden Firmen wird durch die Integration von Chrom-Müller nun fortgeschrieben. Unsere neuen Mitarbeiter bringen viel Know-how und Erfahrung mit, was sehr wertgeschätzt wird. Mit dem erfolgreichen Abschluss können wir unsere Lieferketten weiter stabilisieren. Heckler & Koch wird durch die Übernahme resilienter und geht gestärkt in die Zukunft.“