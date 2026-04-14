Waffenhersteller in Oberndorf: Heckler & Koch schießt über die 800-Millionen-Euro-Marke

Steigerung um fast 90 Prozent – der Auftragseingang beim Oberndorfer Rüstungskonzern Heckler & Koch erreicht Rekordniveau. Der Wachstumskurs geht weiter.
Heckler & Koch hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und gezielt in den Ausbau seiner industriellen Kapazitäten investiert. Laut Pressemitteilung haben sich Umsatz und Ergebnis positiv entwickelt. Gleichzeitig reagiere das Unternehmen mit zusätzlichen Investitionen auf die anhaltend hohe Nachfrage von Sicherheitsbehörden und Streitkräften.