1 Die SFP9 wird in den nächsten Jahren die P10 ablösen. Foto: Heckler&Koch

Die erste Lieferung der SFP9 des Oberndorfer Waffenherstellers wird noch in diesem Jahr übergeben.









Nach der P9S in den 70er-Jahren folgte 1998 die P10, die nun in den nächsten vier Jahren durch die SFP9 abgelöst wird: Bereits in der dritten Generation liefert Heckler& Koch nun Dienstpistolen an die saarländische Polizei.