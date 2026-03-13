Waffenbranche: Rüstungszulieferer Vincorion ist bald an der Börse

Früher fristete Vincorion als Jenoptik-Tochter ein Nischendasein, nach einem Verkauf an Investoren und dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich das Blatt gewendet. Nun geht es rauf aufs Börsenparkett.
Wedel - Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion steht kurz bevor. Das Unternehmen gab in Wedel bekannt, dass die Anteilsscheine erstmals am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Vorab wurde der Preis einer Aktie auf 17 Euro festgelegt, wodurch sich der Wert der Firma zunächst auf 850 Millionen Euro beläuft.