Waffenarsenal Festgenommener stammt aus Wildberg

Nun, ein gutes Viertel Jahr später, wissen auch die Nachbarn,wer der Polizei ins Netz ging und wo genau der Tatort war. Dank des Hashtags "Wildberg" auf der Facebookseite der Pforzheimer Polizei, der eher ungewollt das ermittlungstaktische Detail preisgab.

In den Fokus der Kriminalpolizei war aufgrund von Hinweisen besagter 36-Jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses geraten, der diesen Hinweisen zufolge in Besitz von Waffen und Sprengstoff sein sollte. Bei der Hausdurchsuchung an jenem schönen Augusttag fanden die Ermittler dann – wie berichtet – drei scharfe Schusswaffen und in weiteren angemieteten Räumen des Mannes weitere Waffenteile sowie Chemikalien und Substanzen, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sein könnten. Der 36-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Seit 15. August sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft. Ermittelt wird derzeit auch noch gegen drei weitere Personen, die aber auf freiem Fuß sind.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums wollte Wildberg als Wohnort des Täters auf Nachfrage weder dementieren noch bestätigen. Ulrich Bünger, Wildbergs Bürgermeister, zu den Vorkommnissen in seiner Stadt befragt, gab sich ähnlich wortkarg. In Absprache mit den anderen Polizeibehörden verwies er an die Pressestelle der Polizei: "Mehr habe ich dazu nicht zu sagen."