In Schwenningen hat ein junger Mann mit einer Schreckschusspistole geschossen. Einen Waffenschein hatte er nicht.

Ein 19-Jähriger hat am Mittwoch gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Schwenninger Neckarstraße zweimal mit einer Schreckschusspistole geschossen. Das berichtet die Polizei.

Einen kleinen Waffenschein, den er für die Pistole gebraucht hätte, hatte er nicht. In einem Auto, in dem der junge Mann mitfuhr, fanden Polizisten neben der Waffe auch dazugehörige Munition. Die Polizei stellte die Pistole sicher und zeigte den Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an.