In der Wohnung einer Familie mit mehreren Kindern in der Hechinger Synagogenstraße hat es am Montagmittag gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Um 14.32 Uhr ging die Meldung „unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Synagogenstraße “ ein, berichtete nach dem Einsatz Frank Brecht, Gesamtkommandant der Hechinger Feuerwehr. 22 Feuerwehrleute der Hechinger Abteilung sowie sechs aus Sickingen fuhren los. Vor Ort war zunächst unklar, ob es im Gebäude, in dem sich mehrere Wohnungen befinden, noch Personen gibt. Per Steckleiter kletterte ein Voraustrupp durch ein Fenster. So habe nicht die Wohnungstüre aufbrechen müssen, was zu einer Verrauchung des gesamten Gebäudes und damit zu einem größeren Schaden geführt hätte, so Frank Brecht.

Im Haus wurden keine Personen gefunden, als Ursache für den Rauch wurde brennende Wäsche in einem Trockner festgestellt. Es hatte noch nicht auf Einrichtungsgegenstände übergegriffen und war leicht zu löschen. Die betroffene Wohnung ist allerdings zumindest vorübergehend nicht bewohnbar.

Bürgermeister Philipp Hahn war auch sofort zum Brandort geeilt. Die vorübergehende Unterbringung der Familie ist gewährleistet.