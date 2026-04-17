Wäschehersteller aus Albstadt: Mey baut Stellen ab und rüstet sich für die Zukunft

Der Premium-Wäschehersteller Mey verkleinert seine Näherei am Standort Albstadt und baut im Laufe des Jahres Stellen ab. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.
Die gute Nachricht vorneweg: Trotz harten Wettbewerbs und konjunkturellen Gegenwinds hat der Premium-Wäschehersteller Mey mit Hauptsitz in Albstadt-Lautlingen seine führende Marktstellung in Deutschland verteidigt. Darüber informiert das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung. Dazu beigetragen habe unter anderem der Ausbau des eigenen stationären Handels sowie das wachsende Online-Geschäft. Seinen Umsatz konnte Mey im Jahr 2025 leicht, auf 128 Millionen Euro, steigern.