Wärmewende in Schopfheim: Der Nahwärmeausbau geht weiter

Ab Juni kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen in der Schopfheimer Innenstadt.

Die Stadt Schopfheim treibt den Ausbau des Nahwärmenetzes weiter voran. Die aktuell laufenden Bauabschnitte entwickeln sich planmäßig, so dass die Asphaltierungsarbeiten im Wiesenweg und der Friedrich-Hecker-Straße Ende Mai abgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Direkt im Anschluss wird der Ausbau in weiteren Bereichen des Stadtgebiets fortgesetzt. Um die notwendigen Leitungen verlegen zu können, kommt es ab 1. Juni zu folgenden Verkehrsregelungen.

Hauptstraße 10-12: Vollsperrung der Fahrbahn, da die Leitungen mittig verlegt werden müssen. Die Kreuzung Hauptstraße / Ernst‑Friedrich‑Gottschalk‑Weg ist ebenfalls gesperrt. Die Anlieger haben Zugang über die Brücke aus Richtung Friedrich‑Hecker‑ Straße und Wiesenweg. Die Gehwege bleiben frei, Fußgänger sind nicht betroffen.

Friedrich-Hecker-Straße 19–21: Vollsperrung der Fahrbahn. Fußgänger sind durch die Bauarbeiten teilweise betroffen. Wegen der Arbeiten an der Brücke ist ein Gehweg gesperrt, der andere jedoch vollständig begehbar.

Umleitungen: Der Verkehr wird über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geführt. Diese führt über die Georg-Ühlin-Straße, die Wiechser Straße, die Bismarckstraße sowie „Am Stadtgraben“.

Die Straßen, die im aktuellen Bauabschnitt gesperrt waren (Wiesenweg, Friedrich‑Hecker‑Straße, An der Wiese), werden ab dem 1. Juni wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Anwohnerinnen und Anwohner erhalten detaillierte Informationen in einem gesonderten Schreiben. Die Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste bleiben jederzeit gewährleistet.

Der Ausbau des Nahwärmenetzes ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltige und zukunftsfähige Energieversorgung in Schopfheim. Uns ist bewusst, dass die mit den Bauarbeiten verbundenen Sperrungen und Einschränkungen für viele Bürgerinnen und Bürger sowie Verkehrsteilnehmende spürbare Auswirkungen auf den Alltag haben.

Wir halten Sie auf dem laufenden: Aktuelle Informationen finden sind auf der Internetseite www.schopfheim.de/nahwärme zu finden.