Wärmewende in Schopfheim: Der Nahwärmeausbau geht weiter

Ab Juni kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen in der Schopfheimer Innenstadt.
Die Stadt Schopfheim treibt den Ausbau des Nahwärmenetzes weiter voran. Die aktuell laufenden Bauabschnitte entwickeln sich planmäßig, so dass die Asphaltierungsarbeiten im Wiesenweg und der Friedrich-Hecker-Straße Ende Mai abgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Direkt im Anschluss wird der Ausbau in weiteren Bereichen des Stadtgebiets fortgesetzt. Um die notwendigen Leitungen verlegen zu können, kommt es ab 1. Juni zu folgenden Verkehrsregelungen.