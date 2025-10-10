Wärmewende in Oberndorf: Ziellinie 2040 – was sich bis ändern muss

Komplexes Thema ganz einfach serviert – Oberndorf ist in die kommunale Wärmeplanung eingestiegen und holt nach der ersten großen Runde jetzt die Bürger ins Boot.
Informieren, verstehen, mitreden als Voraussetzung, den Weg der Wärmewende aktiv mitzugestalten – dafür wollte Bürgermeister Matthias Winter die Weichen stellen mit der Bürgerinfo-Veranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung. Wer sich Transparenz über die Faktenlage, die Prognosen und Möglichkeiten sowohl für die Kommune als auch für Privathaushalte erhoffte, wurde im Schwedenbau nicht enttäuscht.