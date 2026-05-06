Wärmewende im Zollernalbkreis: Fachmann kritisiert Wärmepumpen-Offensive und plädiert für regionale Lösungen

Die Energiepolitik sieht der Albstädter Energieingenieur Bernd Klane für die Wärmeversorgung auf der Schwäbischen Alb problematisch.
Die politische Fokussierung auf die Wärmepumpe als zentralen Baustein im Zuge der Wärmewende betrachtet Bernd Klane, Energieingenieur aus Albstadt, kritisch. Jüngst hat er mit einem Vortrag an der Volkshochschule Albstadt mit dem Titel „Grüner Strom – Woher und Wofür“ seine Zuhörer sensibilisiert, dass es für die verschiedenen Regionen Deutschlands nicht „eine richtige“ Lösung für den Umbau hin zum klimafreundlichen Heizen geben könne.