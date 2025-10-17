Wärmestube in Rottweil: Ein Ort der Wärme und Begegnungen

In der Wärmestube Rottweil finden Menschen Wärme, Gemeinschaft und Unterstützung – unabhängig von ihrer Lebenssituation.
Die Wärmestube Rottweil ist weit mehr als nur ein Ort, an dem es ein warmes Essen gibt. Sie ist ein Treffpunkt für Menschen, die auf verschiedenste Weise bedürftig sind – ein sozialer Raum, an dem jede und jeder einfach sein darf, ohne etwas kaufen zu müssen. Von Montag bis Samstag wird in der Wärmestube ein frisches Mittagessen angeboten. Auch ein Frühstück steht für alle bereit, die es möchten. Der Preis für die Speisen ist niedrig.