Wärmeplanung in Enzklösterle: Plötzlich ändert sich die Sachlage

Braucht Enzklösterle eine Wärmeplanung ? Aktuell zur Gemeinderatsitzung erhielt Bürgermeisterin Sabine Zenker ein Schreiben vom Gemeindetag.
Ein Paukenschlag brachte die Sitzungsvorlage zur Wärmeplanung (KWP) bei der jüngsten Gemeinderatsitzung in Enzklösterle ins Wanken. Das Bundesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG) ist seit dem 1. Januar 2024 verpflichtend und im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaBW) vom 6. August 2025 umgesetzt worden. Städte und Gemeinden mit weniger als 100 000 Einwohner sollen bis 30. Juni 2028 ihre Pläne vorlegen. Die kommunale Wärmeplanung dient als strategisches Instrument, mit dem jede Gemeinde ihren Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung erarbeiten soll. Zudem soll sie Transparenz schaffen, wie Wärme aktuell erzeugt wird und wie das mit erneuerbaren Energien umgesetzt werden kann.