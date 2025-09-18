Wärmeplan Schömberg: Ankopplung an Holcim hätte „Charme“

Bis 2028 muss Schömberg einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Jetzt hat sich eine interessante Möglichkeit aufgetan, an Abwärme zu kommen.

Für Schömberg hat sich nämlich über Bionenergie Dotternhausen die Möglichkeit aufgetan, die Abwärme der dort ansässigen Firma Holcim zu nutzen. „Diese Ankopplung hat einen gewissen Charme und könnte lukrativ für alle Beteiligten sein. Das wäre eine optimale Energiequelle, denn diese Abwärme verpufft momentan“, erläuterte Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Zudem würde es in den nächsten Jahren voraussichtlich gewaltige Co2-Bepreisungen geben.

Pelletheizung beim Schulkomplex wäre s kein Hinderungsgrund Sprenger, unter anderem eine mögliche Koppelung der notwendigen Planungen mit dem Schlichembad, den öffentlichen Gebäuden und Hochhäusern in Schömberg eine Rolle.

Die Pelletheizung beim Schulkomplex wäre ebenfalls kein Hinderungsgrund, da sich diese problemlos an das Wärmenetz ankoppeln ließe. Zudem gebe es Synergieeffekte, da seitens des Überlandswerks Eppler ohnehin eine Erdverkabelung aus Dotternhausen nach Schömberg anstehe und die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke den flächenhaften Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten übernehmen.

Interkommunales Handeln schnell verworfen

Ein interkommunales Handeln im Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal war überlegt worden, sei aber aufgrund der, laut Sprenger, „nicht einfachen Abstimmungsprozesse“ und der Absage einiger Kommunen schnell verworfen worden.

„Mit den Überlegungen befinden wir uns noch am Anfang, und es steht diesbezüglich noch nichts Konkretes fest. Im Laufe des Oktobers werden wir grobe Werte und Daten etwa bezüglich der Entwicklung des Wärmepreises durch Bioenergie Dotternhausen und der Netze BW bekommen, die wir als besondere Entscheidungsgrundlage nehmen können“, so Sprenger.

Schon in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 29. Oktober, könne man dann eine entsprechende Grundsatzentscheidung treffen, so Sprenger weiter. Die Zeit dränge, denn Bioenergie Dotternhausen habe auch Kontakt zu Balingen.