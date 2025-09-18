Wärmeplan Schömberg: Ankopplung an Holcim hätte „Charme“

Bis 2028 muss Schömberg einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Jetzt hat sich eine interessante Möglichkeit aufgetan, an Abwärme zu kommen.
Für Schömberg hat sich nämlich über Bionenergie Dotternhausen die Möglichkeit aufgetan, die Abwärme der dort ansässigen Firma Holcim zu nutzen. „Diese Ankopplung hat einen gewissen Charme und könnte lukrativ für alle Beteiligten sein. Das wäre eine optimale Energiequelle, denn diese Abwärme verpufft momentan“, erläuterte Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Zudem würde es in den nächsten Jahren voraussichtlich gewaltige Co2-Bepreisungen geben.