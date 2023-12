Wärmeplan in Balingen: So heizt Balingen in Zukunft

Bis 2050 hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt klimaneutral zu werden, die Bundesrepublik Deutschland ging sogar einen Schritt weiter und möchte diese Neutralität bis 2045 umsetzen und das Land Baden-Württemberg preschte sogar weiter vor und möchte dieses ambitionierte Ziel bereits 2040 erreichen. Deshalb sind die Kommunen aufgerufen werden zum Stichtag 31.Dezember 2023 einen „Kommunalen Wärmeplan“ auszuarbeiten, den im Falle von Balingen der hiesige Klimaschutzmanager Martin Boehme und der Projektpartner „Jäkel Energiemanagement“ ausarbeitete, der vor wenigen Tagen bereits dem Balinger Gemeinderat und am Samstagnachmittag vielen interessierten Balinger Bürgern in der Frommerner Turn- und Festhalle Frommern näher vorgestellt wurde.

„Erneuerbare Energien und der kommunale Wärmeplan sind ganz wichtige Themen, die große Herausforderungen sind, aber auch große Chancen bieten. Die Stadt Balingen möchte sie diesbezüglich begleiten, ihnen aufzeigen, wo sie Cluster bilden können und wir möchten sie mit einbinden, denn wir brauchen bei der Umsetzung sowohl die Hilfe von ganz oben, als auch die von ganz unten“, meinte der Balinger Bürgermeister Ermilio Verrengia. Boehme gab einen Einblick in die Vorgehensweise bei der Erstellung der Planung.

Nahwärmenetz in der Innenstadt

Zuerst sei anhand einer Datensammlung eine Bedarfsanalyse durchgeführt worden bei der erkannt wurde, dass es in Balingen viele Gebäude geben würde, die vor 1970 erbauten wurden. Dort würden vorwiegend Öl- oder Gasheizungen betrieben. Allerdings müssten nur 3,6 Prozent der Gebäude grundlegend saniert werden.

Im Anschluss wurde eine Potenzialanalyse vorgenommen, bei der herausgefunden wurde, dass Balingen über ein Potenzial von 367 Gigawattstunden an Energie verfüge. 208 Gigawattstunden davon könnten „sozial verträglich und ohne große finanzielle Erfordernisse“ generiert werden. In der Innenstadt würde sich ein Nahwärmenetz anbieten, zudem würde sich Balingen trotz der Erdbebenhäufigkeit für Tiefengeothermie bestens eignen.

Die Stadt wird in Quartiere eingeteilt. /Breisinger

Karsten Jäkel bezeichnete den „Kommunalen Wärmeplan“ als „gute Grundlage, um Städte miteinander zu vergleichen“, gab allerdings auch zu bedenken, dass viele rechtliche Fragen noch offen seien. Zudem ermöglichte Jäkel einen Einblick in die neuesten Entwicklungen, denn erst vergangene Woche sei bekannt gegeben worden, dass nicht alle Bestandsgebäude, sondern in erster Linie erworbene oder neu gebaute Gebäude der ab 2033 verpflichtend geltenden EU-Richtlinie unterliegen. Diese besagt, dass bis dahin 65 Prozent an erneuerbare Energien im Haushalt benutzt werden müssen.

„Ab 75 bis 80 Prozent wird es Förderungen von Bund und Land geben“, gab Jäkel bekannt. Ab dem 1.Januar.2024 sei es zudem verpflichtend, dass Gasheizungen generell umrüstbar seien. Als geeignete Maßnahmen zur Umsetzung sah Jäkel die Installation von Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Hybridheizungen und Gasheizungen mit einem hohen Anteil an grünem Wasserstoff, sowie die verstärkte Nutzung von Solarthermie. Die Methanisierung sei zudem in der Zukunft eine ernstzunehmende Alternative.

Bürger weisen auf die enormen Kosten hin

Weitere Informationen konnten zudem bei den mit einem Stand anwesenden Experten von den Stadtwerken, der Elektro- und Sanitärinnung sowie der Energieagentur Zollernalb zu den Themen erneuerbare Energien, Heizsysteme, Dämmung und Förderprogrammen geholt werden. Auf Schautafeln wurde ein Einblick auf die Wärmedichte auf den jeweiligen Straßenabschnittsebenen und die Eignungsgebiete für Einzelheizungslösungen und die Wärmenetzversorgung in Balingen gegeben. Bei der abschließenden Fragerunde stellte sich heraus, dass die Besucher den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Kommunalen Wärmeplan zwar begrüßten, aber auch immer wieder auf die damit verbundenen enormen Kosten hinwiesen.