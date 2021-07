Wälder in Rottweil

1 Beim Wandern durch den Wald ist Achtsamkeit gefordert – damit sich auch künftig Mensch und Tier erfreuen können. (Symbolfoto) Foto: © ARochau – stock.adobe.com

Der Wald erlebt als Ausflugsziel in Corona-Zeiten eine wahre Renaissance. Viele nutzen ihn, um zur Ruhe zu kommen, als Kraftquelle, oder um sich beim Joggen oder Radfahren so richtig auszupowern. Die hohe Besucherfrequenz bringt allerdings nicht nur Vorteile mit sich.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil - Der Wald ist wieder angesagt: Wanderungen, Spaziergänge oder Radtouren erfreuen sich großer Beliebtheit. "Grundsätzlich steht der Wald allen Menschen offen, aber es gibt eben auch Regeln für die Besucher", informiert Adelinde Bärwald von der städtischen Forstverwaltung Rottweil und weist auf das Landeswaldgesetz hin. In den vergangenen Monaten habe es immer wieder mal Unstimmigkeiten zwischen Wanderern, Mountainbikern und Reitern gegeben (wir berichteten). Dabei sei klar geregelt, wer sich wo aufhalten dürfe.

Zum einen sei es wichtig, dass man sich auf den Wegen und nicht abseits davon aufhalte, "denn oft ist es so, dass Besucher beispielsweise Naturverjüngungen gar nicht gleich erkennen", erklärt Bärwald. Junge Bäume könnten bei solchen Touren Schaden nehmen. Für Radfahrer und Reiter müssten die Wege laut Landeswaldgesetz eine Mindestbreite haben: Nicht erlaubt ist daher das Radfahren auf Wegen unter zwei Metern Breite. Untersagt ist auch das Reiten auf gekennzeichneten Wanderwegen unter drei Metern Breite und auf Fußwegen.

Nutzung alter Feuerstellen erhöhen Waldbrandgefahr

Ein großes Thema seien zudem Feuerstellen, bestätigen die Revierförster. Viele Feuerstellen gebe es zwar nicht mehr, "doch die Leute erinnern sich, wo früher mal offizielle Feuerstellen waren, und nutzen diese Plätze weiter". Das sei aufgrund der großen Trockenheit und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr keine gute Idee. "Die offiziellen Feuerstellen können bei der Tourist-Info oder bei den Ortschaftsverwaltungen angefragt werden. Hier kann man sich dann auch eine Einverständniserklärung einholen", informiert Bärwald.

Aber nicht nur Menschen, die ihre Freizeit im Wald verbringen möchten, sind unterwegs, sondern auch Förster, Jäger und Waldarbeiter. Aufmerksamkeit sei deswegen bei aller Freude am Wald oberstes Gebot. "Absperrungen zu ignorieren, ist sehr gefährlich, und man bringt sich schnell in Lebensgefahr", mahnt Revierförster Thomas Zihsler. Die Absperrungen würden auch nach Feierabend und an Wochenenden gelten, denn es werde nur gesperrt, wenn tatsächlich Gefahr bestehe.

Revierförster Hans-Joachim Häberle hat beobachtet, dass sich die Zahl der Waldbesucher seit Pandemiebeginn nahezu verdoppelt hat – mit entsprechenden Nebenwirkungen. Häberle appelliert daher: "Müll im Wald ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern kann für Tiere auch zu einer echten Gefahr werden. Deshalb: Müll bitte wieder mit nach Hause mitnehmen und dort entsorgen."

"Mit 2800 Hektar Stadtwald hat Rottweil einen wunderbaren grünen Gürtel, auf den die Stadt stolz sein kann", so Häberle. Und dieses Grün, so ist er überzeugt, habe vielen Menschen in der Pandemie geholfen, die Situation besser zu meistern.