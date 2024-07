Währungen: Japan gibt erstmals seit 20 Jahren neue Banknoten aus

1 Japans Premierminister Fumio Kishida (r) und der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, präsentieren die neuen Banknoten in Tokio. Foto: Uncredited/Japan Pool via Kyodo News/dpa

Trotz des Trends zum bargeldlosen Bezahlen bleibt Bargeld in Japan ein unverzichtbares Zahlungsmittel. Neue Banknoten sollen gleich mehrere Verbesserungen bringen.









Tokio - Zum ersten Mal seit 20 Jahren gibt Japans Zentralbank eine neue Banknotenserie aus. Die neuen Scheine in den Stückelungen 10.000, 5.000 und 1.000 Yen (etwa 57, 29 und 6 Euro) kommen "mit den aktuellsten Sicherheitsmerkmalen, einschließlich 3D-Hologrammen", heißt es einer Mitteilung des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda. Auch seien Anstrengungen unternommen worden, die "universelle Gestaltung" der Scheine zu verbessern. Die Banknoten waren seit dem Morgen in Japan zu haben.