1 Der Euro steigt auf höchsten Wert seit November. (Symbolbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Aussicht auf Milliardeninvestitionen in Deutschland beflügelt den Euro. Die Entscheidung von Union und SPD stärkt die Währung so weit, dass er die Werte der vergangenen Monate übertrifft.









New York - Der Kurs des Euro ist auf den höchsten Wert seit November gestiegen. Gestützt durch die in Deutschland geschnürten Finanzpakete und die damit verbundene Hoffnung auf mehr Wirtschaftswachstum kletterte die Gemeinschaftswährung am Vormittag über 1,07 US-Dollar.