Während laufender Partie: Gärtringer Spieler prügeln sich auf dem Feld

Der FC Gärtringen hat seinen Tiefpunkt erreicht – und das nicht nur sportlich: Zwei Mitspieler gingen aufeinander los.

Einst galt der FC Gärtringen als ein Aushängeschild des früheren Bezirks Böblingen/Calw. Viele Jahre lang spielte der Verein in der Landesliga, in der Saison 2009/10 sogar in der Verbandsliga. Nun ist der FCG in die Kreisliga B abgestürzt – und sorgte am Wochenende für weitere Negativschlagzeilen: Zwei Gärtringer Spieler der zweiten Mannschaft haben sich während der Partie in der Staffel 8 der Kreisliga B des Bezirks Stuttgart/Bölingen gegen den TSV Schönaich II auf dem Platz geprügelt.

Alles auf Video festgehalten „So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nie gesehen“, sagt der Schönaicher Trainer Fabio Tridico über die Szene in der 15. Minute, die sogar auf Video festgehalten wurde. Die beiden Gärtringer Spieler Samet Kibar und Ahmet Emirzeoglu gingen aufeinander los und waren nicht mehr voneinander zu trennen. Rote Karten zog der Zwischenfall nicht nach sich. „Der Schiedsrichter hatte Angst, dass die dann auch auf ihn losgehen“, vermutet Tridico. Einzige Konsequenz: Kibar wurde daraufhin ausgewechselt, Emirzeoglu spielte weiter.

Die Szenen im Video:

Der Gärtringer Trainer Fazli Köktas will dagegen keine Prügelei gesehen haben. Seine Spieler hätten sich nur angeschrien, mehr wäre nicht passiert. „Sonst hätte der Schiedsrichter ja die Rote gezeigt“, meint er. Auf dem Video ist allerdings klar zu erkennen, dass es sich nicht bloß um ein Anschreien gehandelt hat.

Der FC Gärtringen II führte zu diesem Zeitpunkt in Schönaich durch ein Tor von Emirzeoglu (10.) bereits mit 1:0. Er erhöhte nach 70 Minuten auf 2:0 und neun Minuten später sorgte Bujar Abazaj für das vorentscheidende 3:0. Kai-Andre Freidel gelang aber noch der Schönaicher Ehrentreffer.

Null Punkte auf dem Konto

Während die zweite Mannschaft des FC Gärtringen damit schon zwei Saisonsiege auf dem Konto hat, steht die erste in der Staffel 7 mit null Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der sofortige Wiederaufstieg in die Kreisliga A scheint in weiter Ferne zu sein.