Während laufender Partie: Gärtringer Spieler prügeln sich auf dem Feld

Der FC Gärtringen hat seinen Tiefpunkt erreicht – und das nicht nur sportlich: Zwei Mitspieler gingen aufeinander los.
Einst galt der FC Gärtringen als ein Aushängeschild des früheren Bezirks Böblingen/Calw. Viele Jahre lang spielte der Verein in der Landesliga, in der Saison 2009/10 sogar in der Verbandsliga. Nun ist der FCG in die Kreisliga B abgestürzt – und sorgte am Wochenende für weitere Negativschlagzeilen: Zwei Gärtringer Spieler der zweiten Mannschaft haben sich während der Partie in der Staffel 8 der Kreisliga B des Bezirks Stuttgart/Bölingen gegen den TSV Schönaich II auf dem Platz geprügelt.