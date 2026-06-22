Während Hitzewelle: Zwei Kinder in Frankreich tot in Auto entdeckt

Ein schockierender Fund: Eine Mutter entdeckt ihre zwei leblosen Kinder im geparkten Auto - bei Temperaturen von fast 40 Grad. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Carpentras - Zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren sind tot im Auto ihrer Familie im südfranzösischen Carpentras aufgefunden worden. Sie hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge darin eingeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre Mutter hatte die beiden Geschwister in dem auf der Einfahrt zum Wohnhaus geparkten Auto entdeckt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten vergeblich, sie zu reanimieren.