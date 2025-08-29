Während Dachsanierung: Regen flutet Hausacher Kindergarten

Eigentlich hätten die Reparaturarbeiten am Dach des Hausacher Kindergartens Sternschnuppe, die Mitte August begonnen hatten, ein für alle Mal dafür sorgen sollen, dass kein Wasser mehr in das Gebäude gelangt. Doch bei dem Gewitter in der Nacht zu Donnerstag tropfte nicht nur ein bisschen Wasser hinein: Die ganze Kita stand unter Wasser. Der Regen hatte auf der Folie, mit der die Baufirma das Dach am Abend zuvor abgedichtet hatte, eine Wassertasche gebildet, die die Folie mit ihrem Gewicht nach unten drückte bis sie es nicht mehr halten konnte. Die Flüssigkeit floss ungehindert ins Innere.

„Eine Kollegin hat den Schaden dann früh am Morgen bemerkt“, berichtet Kita-Leiterin Brigitte Schwendemann im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Wasser habe im ganzen Gebäude mehrere Zentimeter hoch gestanden. Die Verantwortlichen hätte daraufhin als erstes Bürgermeister Wolfgang Hermann informiert, das DRK als Träger der Einrichtung, den Architekten. Das Rathaus wandte sich an den Bauhof, der sofort anrückte, um das Wasser abzusaugen und den Schaden zu begrenzen. Und natürlich wurden die Eltern über die Kindergarten-App sofort informiert. Schließlich wurde auch eine Trocknungsfirma beauftragt.

Über die Kindergarten-App wurden Eltern informiert

Danach stand die Frage im Raum, was alles beschädigt war und wie stark. Eine „Am schlimmsten wäre es gewesen, wenn der Estrich durchnässt worden wäre“, fassen Lehmann und Nicola Allgaier vom Träger zusammen. Um das zu eruieren, begutachteten Experten Estrich, Dämmung, Böden und auch die Elektrik. Zur Erleichterung aller sah es gestern so aus, als wäre zwar die Dämmung des Estrichs feucht geworden, der Boden selbst scheint aber keinen Schaden genommen zu haben. Mittels Löchern, die in das Dämmmaterial gebohrt werden könne dieses getrocknet werden; ein Austausch des Strichs sei damit nicht notwendig, informierte ein Handwerker Lehmann und Allgaier gestern. Dass dazu viele Schläuche nötig sind, die während des Kindergartenbetriebs herumliegen, schreckt Kita-Leitung und Erzieher nicht. „Das kriegen wir hin. Wir planen den Kita-Betrieb ja schon seit Wochen um eine Baustelle herum“, meint Lehmann, die sich gestern sichtlich erleichtert zeigte. Zwar sei auch Wasser in die Elektroleitungen eingedrungen, aber dieses könne mit einer Trocknung entfernt werden.

Dadurch, dass die Schäden nicht so hoch sind wie anfangs befürchtet, sei auch die anfangs angedachte Betreuung der Kinder im Raum des Jugendrotkreuzes vom Tisch. Stattdessen soll der Kindergarten in der kommenden Woche am Montag und Dienstag noch geschlossen bleiben, am Mittwoch aber wieder in den Regelbetrieb starten. „Diese zwei Tage lassen wir den Kindergarten noch zu, um sicher zu gehen, dass wirklich keine Gefahr droht. Am Montag wäre sowieso unser pädagogischer Tag gewesen. Der wird jetzt umgewandelt zu einem Besprechungstag, wie das hier weiter geht“, fassen Schwendemann und Allgaier zusammen.

Am Mittwoch wird Betrieb wieder aufgenommen

Momentan werden in der Einrichtung 40 bis 50 Kinder betreut. Durch die Sommerferien seien das etwas weniger als sonst. Die Eltern werden über die Kindergarten-App über alle aktuellen Entwicklungen informiert und wissen so, dass sie zumindest für den kommenden Montag und Dienstag eine anderweitige Betreuung organisieren müssen. Bis der Betrieb wieder weiter geht, werden die Erzieher sozusagen im „Homeoffice“ den üblich anfallenden Papierkram erledigen.

Nach ihrem derzeitigen Stand sei laut Schwendemann und Allgaier nicht damit zu rechnen, dass die Sanierung des Dachs länger als die veranschlagten sechs Wochen in Anspruch nehmen wird. Damit so etwas nicht noch einmal passiert, hat die Baufirma nun noch einmal nachjustiert: Neben Folie, die den Regen abhalten soll, wurden auch Bretter angebracht.

Kosten

Wie die Kosten für Behebung des Wasserschadens beglichen werden, steht noch nicht fest. Bürgermeister Wolfgang Hermann erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er nicht damit rechnet, dass die Stadt dafür aufkommen muss, sondern dass die Versicherung des Bauträgers den Schaden begleichen wird.