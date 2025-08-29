Während Dachsanierung: Regen flutet Hausacher Kindergarten

Das Unwetter von der Nacht auf Donnerstag hat in der Kita Sternschnuppe für Schäden gesorgt.
Eigentlich hätten die Reparaturarbeiten am Dach des Hausacher Kindergartens Sternschnuppe, die Mitte August begonnen hatten, ein für alle Mal dafür sorgen sollen, dass kein Wasser mehr in das Gebäude gelangt. Doch bei dem Gewitter in der Nacht zu Donnerstag tropfte nicht nur ein bisschen Wasser hinein: Die ganze Kita stand unter Wasser. Der Regen hatte auf der Folie, mit der die Baufirma das Dach am Abend zuvor abgedichtet hatte, eine Wassertasche gebildet, die die Folie mit ihrem Gewicht nach unten drückte bis sie es nicht mehr halten konnte. Die Flüssigkeit floss ungehindert ins Innere.