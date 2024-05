1 Im Dachbereich des Aldi-Markts hatte der Melder Alarm ausgelöst. Foto: Wegner

Zu einem Brandmeldealarm ist am Maifeiertag gegen 19 Uhr die Feuerwehr Schramberg zum Aldi-Markt in der Nordstadt ausgerückt.









Alarm für die Feuerwehr Schramberg am Abend des 1. Mai: Ein Sicherheitsunternehmen hatte den Alarm eines Brandmelders im Dachbereich des Aldi-Markts in Schramberg am Hammergraben an die Leitstelle weitergemeldet.