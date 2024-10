Es ist eine Maßnahme, mit der dem Fachkräftemangel erfolgreich begegnet werden soll: Anju Valiyathara Sabu ist im September von Indien nach Deutschland gekommen, um hier einen Neuanfang zu wagen.

Insgesamt hat die Einrichtung im September sieben neue Mitarbeiter eingestellt. Anju Valiyathara Sabu hat in ihrem Heimatland Indien ein Studium im Fachbereich Handel, Steuern und Finanzen mit dem Bachelor abgeschlossen.

Ein echtes Abenteuer

In Oberndorf hat sie die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin begonnen. „Ich habe mich für die Erzieherausbildung in Deutschland entschieden, weil es mein Traumberuf ist“, sagt sie. Für sie sei der Start bei der WABE und in der Berufsschule im Oberlinhaus in Freudenstadt ein echtes Abenteuer gewesen.

Um der Nachwuchserzieherin das Ankommen so weit wie möglich zu erleichtern, hat sich die WABE-Kita Lindenhof Unterstützung von Maria Ghummann geholt. Die Pädagogin aus der Hamburger WABE-Kita Neuer Mohnhof, die pakistanische Wurzeln hat und auch Hindi spricht, hat Anju Valiyathara Sabu in ihrer ersten Woche in Oberndorf vor Ort begleitet. Katja Ams, die Leiterin der WABE-Kita Lindenhof, kümmerte sich um eine Wohnung für die neue Mitarbeiterin und unterstützt sie bei Behördengängen und amtlichen Formalitäten.

Auf Initiative des Oberlinhauses

„Ich habe bereits in den ersten Wochen tolle Erfahrungen in Oberndorf und in der WABE-Kita gemacht“, bestätigt die Auszubildende den Erfolg der Bemühungen. „Alle sind sehr freundlich. Und die Arbeitsweise von WABE gefällt mir sehr gut.“ WABE ist die erste Kita in Oberndorf, die bei der Anwerbung indischer Nachwuchsfachkräfte aktiv wird.

Dass Anju Valiyathara Sabu nach Oberndorf kam, hat die WABE-Kita Lindenhof der Initiative des Oberlinhauses und dessen Schuldirektor Hartwig Hils zu verdanken. Die gemeinnützige Aus- und Weiterbildungsstätte in Freudenstadt bemüht sich seit mehr als zehn Jahren um Pflegefachkräfte aus Indien und Vietnam.

In diesem Jahr haben Hils und sein Team nun erstmals fünf Nachwuchserzieher für die Ausbildung nach Baden-Württemberg geholt.