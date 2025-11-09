W in Calmbach: Wer wird am „Payday“ zur Kasse gebeten?

Die OWG-Wrestlingshow in Calmbach steht diesmal im Zeichen der Revanche. Die Fehde zwischen Team Kodex und den OWG-Legenden geht in die nächste Runde.

Die Wrestlingshows von Outlaw Wrestling Germany (OWG) haben sich über die Jahre zu echten Publikumsmagneten entwickelt. So kochte die Stimmung in der Enztalhalle im Mai, als dort letztmals das Team Kodex auf die OWG-Legenden traf. Am Samstag, 29. November, geht es in eine neue Runde. Diesmal steht der Abend unter dem Motto „Payday“ (deutsch: Zahltag), wie OWG-Vorstand Adrian Kern erklärt.

Corey gegen Widersacher Jack Douwner Kern steht als Corey selbst im Ring. Sein größter Widersacher ist dort der Anführer des Team Kodex: Jack Douwner, der im wirklichen Leben Marco Chiarito heißt. Downer ist hinterhältig, durchtrieben und möchte stets unfair in die Kämpfe eingreifen. Dabei schickt er gern die anderen Wrestler vor. Corey ist eher der Typ „aufrechter Held“. So zumindest sind die Rollen, die sich Kern und Chiarito gegeben haben.

Sie beide sind das OWG-Kreativteam. Und sie schreiben für jedes Event die Geschichte des ewigen Kampfes zwischen Team Kodex und den Legenden fort. Douwner stelle sein Team nach der Niederlage im Frühjahr neu auf, so Kern. „Intrigen, Verrat und Überraschungen sind vorprogrammiert“, sagt er.

Lokalmatador Corey (links) und Mila Smidt stehen am 29. November im Ring. Foto: Biermayer

„Was die Besucher erwartet, ist keine einfache Sportveranstaltung, sondern ein Abend voller Action, Dramatik und Emotionen“, verspricht Kern. Im Mittelpunkt stehe dieses Mal das Finale des Mixed Tag Team Briefcase Tournament. Dabei versuchen zwei geschlechtergemischte Teams jeweils einen Koffer zu erobern.

Französischer Star zu Gast

Die Teams bestehen zum einen aus den in Calmbach gut bekannten Sultan Suzu und Boris Pain. Gegen sie treten Mila Smidt und Lokalmatador Corey an. Die Französin Smidt sei laut Experten die beste Wrestlerin Europas, so Kern. Auch Kern hat selbst kürzlich internationale Luft geschnuppert. In Mexiko stand er als Corey in einem Lucha-Libre-Ring. Als einer von wenigen Deutschen jemals, wie Kern betont. Lucha Libre ist die mexikanische Wrestling-Variante, bei der Masken und Akrobatik eine größere Rolle spielen.

Wrestling-Urgewächs gegen Eigengewächs

Und nach Calmbach kommen weitere Stars. Das deutsche Wrestling-Urgestein Pascal Spalter tritt im Schwergewicht gegen OWG-Eigengewächs Don Crowley an. Den Schwergewichtstitel machen Champion Marc Empire und Crowchester unter sich aus. Ob Jack Douwner hier in den Kampf eingreifen wird? Regelmäßige Besucher der OWG-Events können die Antwort vermutlich erraten.

Und das Publikum darf auch wieder seine Lieblinge Kevin Kaiden und Matthias Kutcher begrüßen. Den schmächtigen Kutcher rufen sie in Calmbach liebevoll „Pullunder-Wunder“, Kaiden bezeichnen sie wegen seiner Oberlippenbehaarung als „geilen Schnauzer“. Das weiß auch Kern. Allein Kaidens „legendärer Rotzbremser“ sei Kult, sagt er. „Wenn Schnauzer und Vokuhila in die Halle einmarschieren, ist Ekstase garantiert“, prognostiziert Kern.

Tickets online und an der Tageskasse

Adrian Kern und die OWG haben sich für das Publikum also wieder einiges einfallen lassen. Am Samstag, 29. November, geht es um 17 Uhr in der Enztalhalle, Mörikestraße 12, in Calmbach los. Die Hauptkämpfe starten ab 18 Uhr. Tickets gibt es online unter owg-wrestling.de ab 23 Euro. An der Abendkasse sind die Karte je zwei Euro teurer.