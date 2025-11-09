W in Calmbach: Wer wird am „Payday“ zur Kasse gebeten?

Die OWG-Wrestlingshow in Calmbach steht diesmal im Zeichen der Revanche. Die Fehde zwischen Team Kodex und den OWG-Legenden geht in die nächste Runde.
Die Wrestlingshows von Outlaw Wrestling Germany (OWG) haben sich über die Jahre zu echten Publikumsmagneten entwickelt. So kochte die Stimmung in der Enztalhalle im Mai, als dort letztmals das Team Kodex auf die OWG-Legenden traf. Am Samstag, 29. November, geht es in eine neue Runde. Diesmal steht der Abend unter dem Motto „Payday“ (deutsch: Zahltag), wie OWG-Vorstand Adrian Kern erklärt.