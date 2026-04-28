VW-Konzern muss sparen: Warum das moderne Audi-Werk in Neckarsulm trotz guter Zahlen wackelt

Der VW-Konzern, zu dem auch Porsche gehört, leidet unter Überkapazitäten. Ein internes Papier stellt jetzt offen das Audi-Werk in Neckarsulm in Frage. Der Betriebsrat beschwichtigt.
Steht nach mehr als 100 Jahren der Automobilbau in Neckarsulm auf der Kippe? Ein 160 Seiten starkes Strategiepapier, das am Montag den 20 Mitgliedern des VW-Aufsichtsrats vorgestellt worden ist, verordnet dem Konzern einen dramatischen Schrumpfungskurs. Dabei stehen nach Informationen des „Handelsblatts“ erstmals auch deutsche Werke bei Europas größtem Autobauer zur Disposition. Neben den VW-Werken in Emden und Zwickau und dem Nutzfahrzeugwerk in Hannover wird überraschend auch das Audi-Werk in Neckarsulm genannt.