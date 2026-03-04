VW-Käfer mit Porsche-Logo verkauft: 332.000 Euro gefordert – Stuttgarter Autobauer verklagt Firma von Ex-Rennfahrer

Georg Memminger war einst als Rennfahrer für Porsche unterwegs. Mit seiner Firma steht er dem Sportwagenbauer nun in einem Verfahren gegenüber – wegen Nabendeckeln mit Porsche-Wappen.
Ist das Markenrecht von Porsche verletzt? Und wenn ja: wie intensiv? Zwei Fragen, mit denen sich das Landgericht Stuttgart beschäftigt hat, weil eine bayerische Firma einen kleinen Teil der von ihr restaurierten VW-Käfer mit Nabendeckeln verkauft und bebildert hat, auf denen das Wappen des Stuttgarter Sportwagenherstellers zu sehen ist. Eine Einigung blieb beim ersten Termin am Dienstag aus.