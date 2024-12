VW-Dachholding: Porsche SE muss voraussichtlich Milliarden Euro abschreiben

1 Das Unternehmen nahm seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurück und rechnet nun mit einem erheblichen Verlust nach Steuern. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Holding der Eigentümer von Volkswagen muss wohl in der Bilanz viel Geld abschreiben – weil die Autofabriken ihrer Beteiligungen nicht mehr so hohe Gewinne abwerfen.









Die Volkswagen-Eigentümerholding Porsche SE muss voraussichtlich Milliarden auf ihre Beteiligungen an VW und dem Sportwagenhersteller Porsche AG abschreiben. Das Unternehmen nahm daher seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurück und rechnet nun mit einem erheblichen Verlust nach Steuern, wie es in einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung hieß. Bislang hatte Porsche SE ein Konzernergebnis nach Steuern von 2,4 Milliarden bis 4,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.