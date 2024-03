1 Langfristig plane der Dax-Konzern die jährliche Rückführung eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags. Foto: dpa/Marijan Murat

Durch die Beteiligung am Sportwagenbauer Porsche hat sich bei der VW-Dachgesellschaft Porsche SE ein großer Schuldenberg aufgehäuft. Diesen konnte das Unternehmen nun verkleinern – trotz rückläufigem Gewinn.









Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) hat ihren durch den Porsche-Börsengang angehäuften Schuldenberg um rund eine Milliarde Euro verkleinert. Lag die Nettoverschuldung Ende 2022 noch bei 6,7 Milliarden Euro, waren es zum Abschluss des vergangenen Jahres 5,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Langfristig plane man die jährliche Rückführung eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags. Ende 2021 hatte die PSE noch 641 Millionen Euro an Nettoliquidität in der Kasse.