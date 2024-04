Höchste Alarmstufe: Vulkan in Indonesien erneut ausgebrochen

1 Der 725 Meter hohe Feuerberg Ruang im Sangihe-Archipel nördlich der Insel Sulawesi schleuderte eine 2000 Meter hohe Säule aus Asche, Rauch und Gestein in den Himmel, wie die nationale Agentur für Geologie berichtete. Foto: Uncredited/BPBD Sitaro/AP/dpa

Auf einer indonesischen Vulkaninsel bebt und donnert es. Der Berg Ruang spuckt erneut Asche und Gestein. Wieder gibt es Sorge vor einem möglichen Tsunami.









Link kopiert



Jakarta - Der seit Wochen aktive Vulkan Ruang in Indonesien kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht schleuderte der 725 Meter hohe Feuerberg im Sangihe-Archipel nördlich der Insel Sulawesi eine 2000 Meter hohe Säule aus Asche, Rauch und Gestein in den Himmel, "begleitet von donnernden Geräuschen und anhaltenden Beben", wie die nationale Agentur für Geologie berichtete.