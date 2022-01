2 Dieses von Himawari-8, einem japanischen Wettersatelliten, aufgenommene und von der Japan Meteorology Agency veröffentlichte Satellitenbild zeigt den Ausbruch eines Untersee-Vulkans in der Nähe der Pazifiknation Tonga. Die Druckwelle ging um die Welt. Foto: Japan Meteorology Agency

Nahe dem Inselreich Tonga bricht ein Unterwasservulkan aus – und die Druckwelle rast um die Welt. Registriert wurde sie auch an der Wetterstation von Karl-Heinz Jetter in Heselwangen.















Link kopiert

Was für ein – buchstäblich – weltumspannendes Ereignis: Am vergangenen Samstag ist der Vulkan Hunga Tonga um 5 Uhr unserer Zeit östlich von Australien im Südpazifik ausgebrochen. Die Luftdruckschwankung durch die sich fast mit Schallgeschwindigkeit ausbreitende Druckwelle wurde auch an der DTN-Meteogrop-Station von Karl-Heinz Jetter in Heselwangen erfasst.

Kurzer, steiler Anstieg

Um 20.30 Uhr am Samstagabend gab es einen kurzen steilen Anstieg des Luftdrucks auf 1028,9 hPa (Millibar), danach fiel der Wert wieder steil ab. Auf zahlreichen Satellitenbildern ist der Ausbruch zu erkennen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt dazu, dass dabei Asche, Dampf und Gas bis in eine Höhe von 30 Kilometern geschleudert wurden und dass für große Bereiche des Pazifikraums eine Tsunami-Warnung gegeben wurde.

Lesen Sie auch: Druckwelle aus Tonga im Schwarzwald angekommen

Druckwelle ist 1050 Kilometer pro Stunde schnell

Die Druckwelle der Hauptexplosion des Vulkanausbruches wurde in Deutschland von meteorologischen Messgeräten des DWD beobachtet. Zuerst wurde die Druckwelle im Norden (Helgoland, 20.24 Uhr) erfasst. Verwendet man die kürzeste Entfernung auf einer Kugeloberfläche – Luftlinie der Druckwelle über den Nordpol vom Vulkan Hunga Tonga nach Helgoland, etwa 16 200 Kilometer –, um die Ausbreitung der Druckwelle zu beschreiben, dann kann man deren Geschwindigkeit abschätzen. Sie beträgt rund 1050 Kilometer pro Stunde.

Der DWD schreibt weiter: Schaut man sich die Maxima und Minima (des Luftdrucks) an, so erhält man eine Differenz von rund drei hPa (Millibar), was einer Wellenamplitude von etwa 1,5 hPa entspricht.