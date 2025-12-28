Vulkan: Lavafontänen am Ätna - Warnstufe erhöht

Der Ätna rumort wieder. Der Vulkan spuckt Lava und Asche. Die Experten erhöhten die Warnstufe.
Catania - Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wieder ausgebrochen. Es gebe Dutzende Meter hohe Lavafontänen an den Gipfelkratern, teilte das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Der Vulkan stoße anhaltend Asche aus. Am Nordostkrater habe es eine Serie starker Explosionen gegeben. Ein 1,8 Kilometer langer Lavastrom bewege sich in östlicher Richtung.