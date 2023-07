Königspythons am Tälesee Warum wurden die Schlangen in Empfingen ausgesetzt?

Nachdem am Sonntag fünf Königspythons am Tälesee gefunden wurden, ist die Zahl der Würgeschlangen, die an dem Empfinger Badesee ausgesetzt wurden, mittlerweile auf elf Tiere angestiegen. Wir haben mit Ermittlern und Experten über den Fall gesprochen.