VS zu Gast in Oberkirch: Vorfreude und Neugier auf die Heimattage 2027 wächst

Die Stadt Villingen-Schwenningen hat in Oberkirch für die Heimattage 2027 geworben. Das positive Echo von dort motiviert das Projektteam.

Einen lebhaften Vorgeschmack auf die Heimattage 2027 in Villingen-Schwenningen hat das Projektteam der Stadt Villingen-Schwenningen und der WIR GmbH vergangenes Wochenende erhalten: Bei der Gewerbeschau anlässlich des Baden-Württemberg Tages in Oberkirch präsentierte sich die Stadt auch mit einem eigenen Infostand und warb dort gemeinsam mit Stadtführer Jörg Westermann und Bärbel Bouyer für die Heimattage, die unter dem Motto „Heimat – verbindet“ in VS stattfinden werden.

Mit großem Interesse verfolgte das Projektteam der Heimattage VS laut Mitteilung der Stadtverwaltung auch die Veranstaltungen, die das Rahmenprogramm bildeten. Besonders die Events des SWR 1 wurden dabei unter die Lupe genommen, um wichtige Informationen für die Veranstaltungen im kommenden Jahr einzuholen.

Am Stand der Stadt informierten sich zahlreiche Besucher. Prominenter Gast war Marion Gentges, die neue Ministerin für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat, die die Gewerbeschau gemeinsam mit dem Oberkircher Oberbürgermeister Gregor Bühler besichtigte. Auch Bürgermeister Detlev Bührer war am Sonntag vor Ort und nahm am Staatsempfang teil. Im Anschluss daran ließ er es sich nicht nehmen, das Team aus VS am Infostand zu begrüßen.

Weiterer Meilenstein im September

Ein weiterer Meilenstein steht vom 11. bis 13. September an: Bei den Landesfesttagen wird Villingen-Schwenningen mit einer Delegation aus Vereinen, Gemeinderäten und der Verwaltungsspitze erneut in Oberkirch vertreten sein und dort die Flagge der Heimattage entgegennehmen sowie durch die Teilnahme am Landesfestumzug die eigenen Bräuche präsentieren.

Die zahlreichen Gespräche und das positive Echo in Oberkirch haben die Vorfreude und Neugier auf das Heimattage-Jahr in Villingen-Schwenningen weiter gesteigert.