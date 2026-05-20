VS zu Gast in Oberkirch: Vorfreude und Neugier auf die Heimattage 2027 wächst

Die Stadt Villingen-Schwenningen hat in Oberkirch für die Heimattage 2027 geworben. Das positive Echo von dort motiviert das Projektteam.
Einen lebhaften Vorgeschmack auf die Heimattage 2027 in Villingen-Schwenningen hat das Projektteam der Stadt Villingen-Schwenningen und der WIR GmbH vergangenes Wochenende erhalten: Bei der Gewerbeschau anlässlich des Baden-Württemberg Tages in Oberkirch präsentierte sich die Stadt auch mit einem eigenen Infostand und warb dort gemeinsam mit Stadtführer Jörg Westermann und Bärbel Bouyer für die Heimattage, die unter dem Motto „Heimat – verbindet“ in VS stattfinden werden.