VS wird Tübinger Modell wohl nicht folgen: Keine Chance für Verpackungssteuer?

1 Müll ist ein Problem – auch in VS. Die Einführung einer Verpackungsabgabe findet aber keine Mehrheit. Foto: Peter Kneffel/dpa

Mehr Sauberkeit und weniger Müll in der Stadt – dieser Wunsch wird immer wieder laut. Aber wie soll’s gehen? Dazu gibt es in VS sehr unterschiedliche Ansichten.









Wäre die Verpackungssteuer nach Tübinger Vorbild etwas für Villingen-Schwenningen? Dieser Frage ist die Stadtverwaltung nachgegangen. Was dabei herauskam, wurde jetzt im Verwaltungs- und Kulturausschuss des Gemeinderats vorgestellt und diskutiert. Ergebnis: Die Verwaltung will eine solche Steuer für VS nicht, und eine Mehrheit im Rat stimmt ihr da zu. In einem Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, der über das Thema am 7. Mai abschließend entscheiden wird, wurde mehrheitlich dafür votiert, hier keine Verpackungssteuer einzuführen.