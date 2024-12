Massive Versorgungsengpässe werden schon lange beklagt. Die Stadt VS sieht sich in der Pflicht, gegenzusteuern. Einhellige Zustimmung findet die Idee, eine Genossenschaft zu gründen. Diese soll dann die Trägerschaft eines künftigen MVZs übernehmen. Was konkret geplant wird, war Thema im Verwaltungsausschuss.