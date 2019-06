Villingen-Schwenningen Reger Andrang bei Street-Food-Tour

In diesem Jahr kam die Street Food Tour mit einem Tross von 15 Ständen nach Villingen. Das sind weniger als in den Vorjahren, doch letztendlich zählt nicht nur die Quantität. "Unser Standort liegt optimal, ist zentrumsnah, zu Fuß und mit dem Velo gut zu erreichen. Da es unser Ziel ist, ihn von der Kapazität her übersichtlich zu gestalten war nicht viel mehr möglich." Mayer verweist zudem auf eine Bühne mit Live-Musik, die erstmal mit dabei war.

Bei strahlendem Sonnenschein ging zumindest am Samstag dieser Plan voll auf. Einige Besucher tanzten oder sangen zur Musik des Heidelberger Musikers und Gitarristen John Melo mit. Der Großteil war jedoch an einer der zahlreichen Sitzgarnituren in seine lukullischen Genüsse vertieft und ließ sich in der wärmenden Sonne von den Liedern berieseln.

Vorbildlich montiert waren Abfallsäcke an den beiden Enden einer jeden Sitzreihe, die ein übertriebenes Müllaufkommen im Keim erstickten.