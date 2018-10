VS/Tübingen/Ehningen Saalschutz zu teuer: Streitgespräch fällt aus

Wegen der darin formulierten schonungslosen Kritik an Angela Merkels (CDU) Flüchtlingspolitik hat es sich seither nicht zuletzt in rechtspopulistischen Kreisen zum bejubelten Standardwerk entwickelt. Palmers grüne Parteifreunde mögen seinen Bestseller weniger, und so kam die Ortsvereins-Chefin Daniela Toscano auf eine durchaus reizvolle Idee. Sie wollte Palmer in einer anschließenden Diskussionsrunde seinen Amtskollegen Rupert Kubon (SPD) aus Villingen-Schwenningen gegenüberstellen. Der hatte gerade erst in einem Zeitungs-Interview Palmer deutlich kritisiert. Dessen Äußerungen zum Asylthema, ob in Buchform oder bei Facebook, seien wenig hilfreich.

Anders als viele prominente Grünen-Politiker, die Palmer in Flüchtlingsfragen gerne als Gesinnungsethiker abqualifiziert, ist der SPD-Mann aus dem Schwarzwald selbst ein kommunaler Praktiker. Seit 16 Jahren regiert er Villingen-Schwenningen, eine Stadt, die mit 85.000 Einwohnern fast genauso groß ist wie Tübingen. In der Flüchtlingsproblematik vertritt Kubon aber ganz andere Positionen als Palmer.

Kubon erntete Shitstorm