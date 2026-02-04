VS spart mit Ansage: So sehr schmerzt der neue Haushalt

Defizit, Einschnitte: Kulturnacht nur noch alle zwei Jahre, Weihnachtsmarkt im Wechsel. Warum OB Roth trotzdem auf Optimismus, Investitionen und den Kurs nach vorne setzt.
Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen, das ist es, woraus ein kommunaler Haushalt gemacht ist. Doch dass das Budget für die Jahres 2026/2027 weit mehr ist als bloß ein Haufen Zahlen, das machte der Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens am Mittwoch gleich zu Beginn der Einbringung des Plans deutlich: Er sei Ausdruck politischer Haltung, ein Spiegel von Prioritäten, eine Entscheidung, wohin Villingen-Schwenningen steuert. Und trotz des Drucks durch widrige Rahmenbedingungen warb er vorrangig um eines: Optimismus.