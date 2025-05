1 Er und seine Mannschaft soll die Stadtmarke VS voranbringen: Matthias Jendryschik, Leiter des Stadtmarketings und Geschäftsführer der WIR GmbH. Er räumt selbst ein: Es wäre schön, wenn man da schneller vorankäme. Foto: Daniela Schneider

Villingen-Schwenningen will das eigene Profil schärfen. So manchem dauert der Prozess aber deutlich zu lange. Mehr Tempo forderten im zuständigen Ausschuss jetzt Mitglieder des Gemeinderats.









Link kopiert



Was ist der Markenkern von VS? Wie will sich die Stadt nach außen darstellen und wie will sie erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich verstärkt mit ihr identifizieren? Ideen dafür gibt es – und die sollen in eine Stadtmarke gegossen werden.