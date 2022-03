1 Pfaffenweiler soll nach den Plänen der Stadtverwaltung zu einem starken Schulstandort werden. Foto: Eich

In der bislang meist emotional geführten Debatte über die mögliche Schließung von Dorfschulen versucht die Stadtverwaltung vor dem Gedankenaustausch am Dienstag ihre Sicht der Dinge darzustellen. Der Tenor: Man betreibe keine Politik, sondern Sacharbeit.















Villingen-Schwenningen - Der Gedankenaustausch zum Schulentwicklungsplan, den die Stadtverwaltung veröffentlicht hat und der zu großen Diskussionen führte, wirft seine Schatten voraus. Am Montagmittag zog ein Flugzeug bei einem Rundflug über die Villinger Innenstadt ein Banner hinter sich her: "Die Schule bleibt!"

Möglichkeiten aufzeigen

Nur kurz zuvor hatten Oberbürgermeister Jürgen Roth und Stefan Assfalg, Leiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), in einem Pressegespräch weitere Hintergründe und Gedankengänge zu der möglichen Schließung der Grundschulen in Weilersbach, Tannheim und Rietheim preisgegeben. Es gehe der Verwaltung insbesondere darum, "Möglichkeiten aufzuzeigen" (Assfalg) – sollten die Schließung vom Gemeinderat abgelehnt werden, wäre das "in Ordnung", dann müsse man aber dann "die Pläne anpassen" (Roth).

Dem Jubis-Amtsleiter war zunächst daran gelegen, die Entwicklung des Schulentwicklungsplans aufzuzeigen, dessen Ursprünge im Jahr 2006 liegen. Damals sei ein Büro für die entsprechende Ausarbeitung beauftragt worden, die daraus resultierenden Erkenntnisse seien aber natürlich "längst nicht mehr aktuell". 2015 habe man die weitere Ausarbeitung verwaltungsintern forciert, allerdings im laufenden Betrieb – nach ersten Beschlüssen im Jahr 2016, habe man nun aufgrund von prognostizierten steigenden Schülerzahlen den Fokus auf die Grundschulen gelegt.

Kein Einpendeln in die großen Stadtteile

In die mögliche Auswirkungen auf die Schulen in Weilersbach, Tannheim und Rietheim habe man die Verantwortlichen erst eingeweiht, als man die Planungen ganzheitlich vorstellen konnte, Roth "grünes Licht" gegeben habe und es zu internen Abstimmungen im Gemeinderat kam. Assfalg betont in diesem Zusammenhang: "Wir betreiben keine Politik, sondern Sacharbeit." Die Grundlage dafür seien die Schülerzahlen an den Standorten gewesen und das mögliche Leistungsportfolio – und zwar vor dem Hintergrund einer Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule und darüber hinaus hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbereich bis zum Jahr 2026. "Das auf alle Schulstandorte auszubreiten ist sehr aufwendig – je nachdem, welches ›Setting‹ gewünscht ist", so der Amtsleiter.

Roth dazu: "Unsere Idee ist, die Dorfschulen nicht in den großen Schulen zu integrieren, sondern die Dorfschulen zu erhalten". Man wolle auf diese Weise das "Einpendeln" in die großen Stadtbezirke verhindern. Über "neue Formate" sei es möglich, so Assfalg, "starke Dorfschulen" anzubieten und gleichzeitig genug Plätze vorzuhalten. So sei es auch machbar, bei Ausfällen Vertretungen und darüber hinaus Jahrgangsklassen zu gewährleisten. Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte hätten dabei nur am Rande eine Rolle gespielt. Es sei nicht die Motivation gewesen, laufende Kosten einzusparen.

OB sieht Legendenbildungen

Die Abdeckung des Ganztagesbereichs über entsprechende Horte sei vom Gemeinderat – als es darum ging, Entsprechendes in Marbach umzusetzen – gestoppt worden. Assfalg: "Im Fall von Weilersbach habe ich bei der bisherigen Diskussion ohnehin rausgehört, dass man eine klassische Grundschule bleiben möchte".

Roth sieht in den Diskussionen darüber hinaus "Legendenbildungen" – unter anderem mit Blick auf die derzeit in Bau befindliche Mensa in Rietheim. "Der Großteil der Kosten ist die Sanierung der Küche in der Festhalle", so das Stadtoberhaupt. Es sei der Wunsch der Ortschaft gewesen, Aufenthaltsräume zu erweitern und zwar auch mit Blick auf die Kita, bei der Kinder bislang auf dem Flur essen müssten. Darüber hinaus ermögliche die Erweiterung eine Begegnungsstätte für Senioren.

Schule für Identität der Ortschaft wichtig?

Der Oberbürgermeister sieht ohnehin in der emotional geführten Debatte derzeit ein großes Problem: "Was die Kinder brauchen, ist bislang noch nicht richtig herausgearbeitet worden." Er hinterfrage darüber hinaus, ob eine Schule für die Identität einer Ortschaft tatsächlich notwendig sei, er halte insbesondere die Kindertagesstätten für "existentielle Einrichtungen".

Roth: "Und ich weiß nicht, ob die Existenz eines Musikvereins gefährdet ist, wenn die Grundschule nicht mehr da ist". Es sei nicht sein Interesse, Vereine zu schwächen, aber diesbezüglich seien dann "neue Ideen" notwendig.

Nach der Meinungsbildung in den politischen Diskurs

Doch wie ist nun der weitere Weg? Am Dienstag (18 Uhr, Neue Tonhalle, 277 verfügbare Plätze, 3G-Nachweis notwendig) werde man in den zeitlich begrenzten Gedankenaustausch einsteigen, bei dem die Verantwortlichen der Schulstandorte jeweils 15 Minuten Zeit haben, ihre Sicht der Dinge darzustellen – weitere 15 Minuten stehen dann für Fragen und Antworten zwischen Fraktionen, Schulverantwortlichen und Stadtverwaltung zur Verfügung. Diskussionen innerhalb der Fraktionen sowie Beschlüsse gebe es hierbei nicht. Eine Online-Übertragung sei derweil aus "datenschutzrechtlichen Gründen" nicht möglich.

Erst anschließend geht es, so Roth, in den politischen Diskurs und danach in die Gremien. Roth und Assfalg betonen aber: "Das ist eine Ideengrundlage und kein Beschlussvorschlag." Mit den Vorschlägen der Fraktionen sei ein Nachjustieren möglich. Zeitlich gesehen wolle man im ersten Halbjahr 2022 entsprechende Beschlüsse fassen – wenn sich die Pläne ändern, gebe es entsprechende Verzögerungen.